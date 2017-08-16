Юрис Лайзанс: "Акинфеев как играл, так и играет на своем высоком уровне"

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что не стоит заострять внимание на том, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев в третий раз подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ранее вратарь прервал антирекордную серию из 43 матчей с пропущенными мячами в Лиге чемпионов.

– Акинфеев отстоял третий матч подряд "на ноль" в Лиге чемпионов. Мы наблюдаем перерождение вратаря?

– Он как играл, так и играет на своем высоком уровне. Понятно, ошибки случаются и у него. Но ведь не всегда он способен выручить. Все эти серии только для болельщиков, прессы и статистики. В очередной раз игрок подтвердил свой высокий уровень. А ошибаются все, это нормально. (Павел ГУРЕВИЧ)

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