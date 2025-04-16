Тилеманс: «Астон Вилла» давила на «ПСЖ» так сильно, как могла, но нам не хватило сил»

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч английская команда проиграла.

«В начале второго тайма мы отдали все силы. Все приложили огромные усилия, чтобы подобраться по счету максимально близко. Мы давили на них так сильно, как могли, но нам не хватило сил. Мы определенно можем гордиться собой. Обидно, что вылетели, но мы гордимся сегодняшней победой и проявленной волей», — цитирует пресс-служба УЕФА Тилеманса.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал» (первый матч выиграла английская команда — 3:0).