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16 апреля, 02:39

Тилеманс: «Астон Вилла» давила на «ПСЖ» так сильно, как могла, но нам не хватило сил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юри Тилеманс.
Фото Reuters

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч английская команда проиграла.

«В начале второго тайма мы отдали все силы. Все приложили огромные усилия, чтобы подобраться по счету максимально близко. Мы давили на них так сильно, как могли, но нам не хватило сил. Мы определенно можем гордиться собой. Обидно, что вылетели, но мы гордимся сегодняшней победой и проявленной волей», — цитирует пресс-служба УЕФА Тилеманса.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал» (первый матч выиграла английская команда — 3:0).

Полузащитник &laquo;Астон Виллы&raquo; Марко Асенсио (слева) бьет по&nbsp;воротам &laquo;ПСЖ&raquo;.«ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов! Парижане с трудом выжили в Бирмингеме
Источник: Официальный сайт УЕФА
Юри Тилеманс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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