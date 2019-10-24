Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Генком» в 3-м туре Лиги чемпионов (4:1) отметил, что доволен результатом, но не игрой. Также он остался доволен забитыми голами.

— Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Конечно, самое сложное — это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов.

Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом — это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против «Тоттенхэма».

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