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Юрген Клопп: «Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом — это да»

02:22
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Генком» в 3-м туре Лиги чемпионов (4:1) отметил, что доволен результатом, но не игрой. Также он остался доволен забитыми голами.

— Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Конечно, самое сложное — это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов.

Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом — это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против «Тоттенхэма».

Генк — Ливерпуль

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027056/

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