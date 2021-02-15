Юрген Клопп: «Я давно в футболе и полон энергии, мне не нужен отдых»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» заявил, что он не нуждается в перерыве в работе.
Ранее «Ливерпуль» потерпел три поражения подряд в АПЛ.
«Я давно в футболе. За многие годы я научился разделять личную жизнь и работу. Конечно, мне тяжело из-за произошедшего, но когда я прихожу на работу, я полностью сосредотачиваюсь на ней, — приводит слова 53-летнего специалиста Sky Sports. — Я полон энергии, мне не нужен отдых. Нам предстоит интересное испытание».
10 февраля у Клоппа умерла мать. Немецкий специалист не смог прилететь на ее похороны из-за коронавирусных ограничений.
Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится 16 февраля в Будапеште (Венгрия). Начало в 23.00 (мск).
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