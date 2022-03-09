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Клопп: «Санчесу повезло, что он не получил красную в первом тайме, когда ударил по колену Тиаго»

Клопп заявил, что Санчесу повезло, что он не получил красную карточку в первом тайме матча «Ливерпуль» — «Интер»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об удалении Алексиса Санчеса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

«Я не понимаю, почему мы должны обсуждать красную карточку. Если ты можешь получить мяч, только подвергнув соперника опасности, ты его не получишь. Если бы Фабиньо шел на мяч с тем же намерением, с выставленной ногой, то оба игрока бы получили травму.

Думаю, Санчесу повезло, что он не получил красную карточку в первом тайме, когда высоко поднятой ногой ударил по колену Тиаго. Страсть — это хорошо, очень хорошо, но если она приводит к подобному, она не помогает", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Санчес получил вторую желтую карточку на 63-й минуте матча.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в четвертьфинал ЛЧ-2021/22.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/12040/12561289/jurgen-klopp-says-alexis-sanchez-was-lucky-to-still-be-on-pitch-by-time-he-was-sent-off-for-fouling-fabinho
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