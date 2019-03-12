Юрген Клопп: "В матче с "Баварией" мы можем рассчитывать на Ловрена, но 90 минут - чересчур для него"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о состоянии здоровья защитника Деяна Ловрена.

- В прошлом я любил сюда приезжать. Мы праздновали здесь голы, праздновали здесь победы, как, например, победу с "Боруссией" в Кубке Германии. Мы провели здесь немало великих матчей. Я с грустью оглядываюсь в прошлое, но рад бывать здесь, видеть эти красные огни. Они всегда были знаком, что впереди великолепный матч, и я счастлив быть его частью, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. - Вы (немецкие журналисты) видите "Баварию" чаще меня и знаете, что на "Энфилде" они играли не так, как обычно. Это футбол, это 1/8 финала Лиги чемпионов. Речь о двух матчах и плане на эти матчи, который бы сработал. Если мы забьем, у нас будет преимущество. Думаю, крайние защитники "Баварии" будут более ориентированы на атаку, чем в первом матче. Посмотрим, как будет развиваться игра. Ловрен? Деян был в заявке на матч с "Бернли", но не думаю, что он был готов выйти на поле. Сегодня утром он тренировался без ограничений, так что мы можем на него рассчитывать. Однако 90 минут для него - это чересчур. Посмотрим.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершится вничью - 0:0.

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