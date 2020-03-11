Юрген Клопп: «В матче с «Атлетико» «Ливерпуль» должен атаковать, создавать и защищаться, как никогда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (первый матч — 0:1).

— Нам нужно быть практически идеальными, — цитирует Goal.com Клоппа. — «Ливерпуль» должен атаковать, создавать и обороняться, как никогда прежде. Мало кто из футболистов «Атлетико» играл прежде на «Энфилде», и мы должны воспользоваться этим. Поддержка наших трибун — большое преимущество для нас. Я с огромным уважением отношусь к «Атлетико». Эта команда глубоко защищается и проводит отличные контратаки, опасен каждый ее игрок. Но любую команду можно победить, и мы должны найти способ сделать это. Нам нужно показать, что мы извлекли уроки из первого матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится сегодня, 11 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.