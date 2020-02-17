Юрген Клопп: «У нас с Симеоне похожие истории»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов, «Атлетико» и главном тренере команды, Диего Симеоне.

— Если кто и может играть на результат, то это «Атлетико», — приводит Goal.com слова Клоппа. — Я очень уважаю Симеоне, он весьма конкурентоспособный тренер. У нас с ним похожие истории. Мы оба долго прикладывали много усилий, никак не могли выиграть, но продолжали стараться. Мне это нравится. У нас с ним хорошие отношения, но я уверен, что он забудет об этом, когда будет находиться на бровке, потому что очень переживает во время матча. У «Атлетико» в последнее время были проблемы в связи с травмами ведущих игроков, однако Альваро Мората уже был на скамейке в матче прошлого тура испанского чемпионата против «Валенсии». Слышал, что Диего Коста вернулся к тренировкам, и, как я понимаю, Жоау Фелиш сможет сыграть против нас.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 18 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ваньда Метрополитано»