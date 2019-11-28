Юрген Клопп: «Скажите мне, когда было легко?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

— Не хочу сказать, что нам нужно давление на последний матч, но мы всегда играли под давлением, — цитирует немецкого специалиста The Guardian. — Я здесь четыре года, скажите мне, когда было легко?



Теперь должны отправиться в Зальцбург. Пока что моя проблема — матч с «Брайтоном» и травма Фабиньо. Если у нас есть амбиции в Лиге Чемпионов, мы должны показать это в Зальцбурге. Было ясно, что вечером хотели решить вопрос в плей-офф Лиги чемпионов.

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