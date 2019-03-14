Юрген Клопп: "Сегодня мы зафиксировали, что "Ливерпуль" вернулся на топ-уровень европейского футбола"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Баварией" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что этому результату будут рады не только фанаты английской команды, но и болельщики дортмундской "Боруссии".

- Мы показали очень зрелую игру во втором тайме, - цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. - До перерыва мы должны были больше играть в футбол. В те моменты, когда мы играли в футбол, мы сразу же разрушали структуру игры "Баварии". Но этот результат абсолютно заслуженный.

До этого в выездных матчах Лиги чемпионов мы не защищались так, как обычно это делаем. А сегодня мы это делали. В таком матче всегда будут ошибки, но вы должны оставаться в игре и пытаться контролировать ее в те моменты, когда можете это делать.

Мы примем любой результат жеребьевки. Парни любят этот турнир, они действительно выкладываются на все сто в такие моменты. Их отношение к игре было просто выдающимся. Трио форвардов великолепно себя проявило, они очень много помогали команде.

Я не хотел просто победить "Баварию". Я хотел выиграть с "Ливерпулем". Уверен, что после этого матча будет много счастливых болельщиков из Дортмунда, и если мне удалось им помочь, то это тоже здорово. Сегодня мы зафиксировали, что "Ливерпуль" вернулся на топ-уровень европейского футбола.