Юрген Клопп о матче с «Миланом»: «Мы начали просто невероятно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Милана» (3:2).

«Мы начали просто невероятно, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 16 сентября. — Играли по всей ширине поля и ничего не позволяли соперникам до последних минут перед перерывом, когда были ими наказаны. Все-таки мы немного увлеклись своей игрой, перестали упрощать действия в атаке и неорганизованно отработали в обороне.

Получил ли я удвольствие от матча? Да, кроме тех самых десяти минут! Честно говоря, это и есть тот футбол, который хочу видеть. В большинстве его фрагментов«.

В составе победителей забивали Мохамед Салах и Джордан Хендерсон, а Фикайо Томори отправил мяч в свои ворота.