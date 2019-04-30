Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что не испытывает страха перед атмосферой стадиона "Барселоны" "Ноу Камп" перед первым полуфиналом Лиги чемпионов.

- "Ноу Камп" - это всего лишь стадион. Он очень большой, но это не храм футбола, - цитирует Goal Клоппа. - Да, у некоторых команд были здесь трудности, и сейчас их испытаем мы. Тем не менее, мы надеемся сыграть хорошо.

"Барселона" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч, 1 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)