Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0) признался, что не знает, как его команде удалось выйти в финал. В первой встрече "красные" проиграли со счетом 0:3.

- Просто выиграть - уже было тяжело, а выиграть и не пропустить... - цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. - Не знаю, как нам это удалось. Я не англичанин, так что лучше слов я не найду, это было замечательно. Джеймс Милнер после матча плакал на поле, это значит для нас очень много, для всех нас. Это лучшее, что есть в футболе. В мире происходит немало вещей, но эта атмосфера - очень особенная.

Это было сочетание таланта и невероятного желания, какого я не видел прежде. В таких матчах ты должен быть по-настоящему уверен. Ориги и Шак играли не так часто, не ощущали игрового ритма и всех этих вещей. Такая игра очень важна для них и для всей команды. Это свидетельствует, что в футболе все возможно. Реально выбраться даже из безвыходной ситуации.

Владея мячом, мы должны были действовать хладнокровно и одновременно авантюрно. Все стандартные ходы "Барселона" читала очень хорошо. Надо быть непредсказуемым - это легко требовать, но тяжело исполнить. Я не видел углового. Вудберн повернулся ко мне и спросил: "Что произошло?"