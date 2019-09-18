Юрген Клопп: «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов»
01:46
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов от «Наполи» (0:2).
— Очень обидно, — приводит пресс-служба УЕФА слова Клоппа. — Мы сыграли куда лучше, чем год назад. Матч был открытым, но у нас было много контратак, и мы в них не забили, что является проблемой. В концовке мы контролировали ход встречи, но затем пропустили с пенальти.
«Наполи» может выиграть турнир. Если у тебя хороший план на игру и хорошие футболисты, то не надо быть лучшей командой в мире, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур