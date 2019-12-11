Юрген Клопп: «Мы могли бы неправильно отнестись к игре с «Зальцбургом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:0). По его словам, команде удалось избежать недооценки соперника.

— Это была тяжелая игра, но мы показали то, что я люблю в своей команде, — цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. — «Зальцбург» играл умно, но мы создавали отличные моменты. Во втором тайме соперник уже не мог справиться с той интенсивностью игры, которую предложили мы. Моя команда играла спокойно. Я очень уважаю то, что делает «Зальцбург». Мы видели, как хорош он был в играх с «Генком» и «Наполи». Мы могли бы приехать к нему в ранге действующих чемпионов и неправильно отнестись к игре. Но мы сыграли умно.