Юрген Клопп: "Мы будем праздновать все вместе и проведем незабываемую ночь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о победе в Лиге чемпионов. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). В составе победителей отличились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

- Завтра, когда будем проезжать с трофеем по городу, осознаем, чего добились эти ребята, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Выиграть Кубок чемпионов - это куда приятнее, чем пройти в нескольких дюймах от него. Сейчас чувствую огромное облегчение. Я очень, очень, безумно счастлив за футболистов, за всех наших болельщиков... Но все же главное, что я сейчас чувствую, это облегчение. Мы будем праздновать все вместе, мы проведем незабываемую ночь. Чувствую большое облегчение, это облегчение для моей семьи. Последние шесть раз мы ехали в отпуск всего лишь с серебряной медалью в кармане, и это не было круто. Это был напряженный сезон с самым красивым окончанием, которое я только мог придумать. Сегодня командам пришлось нелегко - у нас три недели не было игровой практики. В финалах главное - результат. Ребята сегодня показали неуступчивость, которая была нужна. Алиссон сделал несколько потрясающих сейвов. Не хочу много говорить о том, почему мы победили. Хочу просто наслаждаться нашим успехом. Это очень эмоциональная ночь, но сейчас я намного спокойнее, чем сам мог бы подумать. Лично для меня было не так важно дотронуться до кубка. Мне куда больше удовольствия доставляло просто смотреть, как это делают мои парни. Будет здорово отправиться завтра в Ливерпуль с таким поводом для праздника. С нетерпением жду этого момента. Я безумно рад за игроков и свою семью. Будет момент, когда меня будут переполнять эмоции и по отношению к себе самому.

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