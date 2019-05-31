Юрген Клопп: "Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" оба матча в чемпионате, но это все не считается"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что результаты матчей против "шпор" в чемпионате ничего не значат. По его мнению, выход в финал еврокубка второй год подряд говорит о том, что команда не сдается.

– Мы снова здесь. Что это говорит о команде? Что она не сдается, никогда не останавливается, – цитирует пресс-служба клуба Клоппа. – В прошлом году мы летели из Киева сразу после матча. Был момент, когда мы все чувствовали горечь, разочарование, опустошение. Я стоял за парнями в очереди на самолет и думал: "Мы должны вернуться. Мы должны вернуться и сделать все как надо!" Спустя всего год у нас есть это такой шанс. Это очень-очень важно.

Мы относимся к сопернику с огромным уважением. Мы уважаем его как хорошую команду с удивительной историей выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне. Будет трудная игра. Мы выиграли оба матча в чемпионате, набрали больше очков, но это все не считается. Если вспомнить домашний матч, то мы блестяще провели первый тайм, но не второй. Не сказать, что мы были на пять уровне выше них. Но я хочу, чтобы так было в финале.

Мы думаем о "Тоттенхэме" и о том, что они умеют. Они меняют схемы, как в матче на "Энфилде", и все такое. Так что, может быть, через три недели после предыдущего матча у них будет в финале новая схема. Кто знает? Но и мы можем сделать то же самое до игры. Посмотрим. Мы должны быть готовы к этому матчу.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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