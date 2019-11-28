Юрген Клопп: «Ливерпуль» сыграл не лучшим образом, но все в наших руках"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

— У нас был всего один или два верных голевых момента. Сегодня этого не хватило, но все по-прежнему в наших руках, — цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. — Поедем в Зальцбург с мыслями о победе. Даже если бы мы выиграли сегодня, все равно играли бы там на победу. Ничего не изменилось. Задача у нас прежняя. Но план еще нужно выполнить.

Мы не лучшим образом сыграли сегодня, но нам удавалось оказывать на них давление. Я не был доволен последними 15 минутами первого тайма. Второй тайм тоже не был легким. Нам постоянно приходилось оказывать на них давление, и «Наполи» справился со своей задачей. Они защищались так, как должны были это делать.