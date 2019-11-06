Юрген Клопп: «Ливерпуль» плохо действовал у чужих ворот»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Генком» в 4-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил плохую реализацию.

— Мы выиграли и избежали травм, что очень радует, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — «Генку», конечно, мы сами облегчили жизнь. Наши трудности вполне объяснимы — трио форвардов никогда не игралов вместе по такой тактике.

Мы плохо действовали у чужих ворот и загубили много моментов. Били часто, но не использовали ряд верных возможностей для взятия ворот, чего с нами обычно не случается. В результате матч до последнего хранил интригу. Мы сами добавили сил сопернику.

Все пропущенные нами мячи не похожи один на другой. Тут дело не в плохой обороне, а в том, что нужно сохранять концентрацию на 100 процентов. И над этим нам обязательно нужно работать.

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