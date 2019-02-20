Юрген Клопп: "Ливерпуль" не мечтали о ничьей, но ситуация рабочая"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей с "Баварией"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что у его команды не все получалось. Тем не менее, он считает, что ситуация рабочая.

- Это был не тот день, когда все получалось с первой минуты, - цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. - Отсутствие последнего паса немного осложнило нам жизнь. Многое было очень хорошо, тем более что мы играли с невероятно хорошей командой.

Позитивный момент в этом результате в том, что это лучшая ничья для домашнего матча. Конечно, мы не мечтали об этом, но ситуация рабочая. Я не витаю в облаках от счастья, однако полностью удовлетворен.