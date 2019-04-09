Юрген Клопп: "К "Порту" нужно отнестись с таким же уважением, как к "Баварии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче с "Порту" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- В еврокубках хороших моментов у нас было гораздо больше, чем плохих. Сейчас мы стали немного опытнее. После первого матча с "Баварией" все говорили, что нулевая ничья - это слишком мало. Но мы понимали, что в Мюнхене шанс нам представится, и воспользовались своей возможностью. Теперь нам с таким же уважением следует отнестись к "Порту", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Сейчас мы в ударе, это заметно и по тренировкам. Мы хотим вписать еще несколько достойных страниц в историю этого сезона. Гомес сыграет только в безвыходной ситуации. У Лалланы была небольшая проблема, из-за которой он не играл в выходные и, возможно, не появится на поле завтра. У Вейналдума прихватило спину, но он должен быть в порядке. Все хотят в соперники "Порту", пока его не получают. Мы, честно говоря, с "Порту" встречаться не хотели. Все смотрят исключительно на цифры, имена, составы, что-то подобное. Люди, разбирающиеся в футболе, не в восторге от соперничества с "Порту". Это правда жизни. Но нам играть с "Порту". Правда, "Ливерпуль" в соперники тоже никто не хотел. Это будет сложный матч, но мы ждем его с нетерпением.

Матч "Ливерпуль" - "Порту" начнется в 22.00 по московскому времени.

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