Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:0). По сумме двух игр его команда пробилась в следующую стадию.

«Мы создали множество моментов, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 11 марта. — В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, — это отсутствие качественной игры у футболистов «Лейпцига». Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались.

Готовились мы тщательно. Пришлось переключаться от неудач в премьер-лиге и пробовать сегодня что-то иное. Ребята по-настоящему довольно собой, но для этого пришлось выполнять на поле черновую работу. Сегодня мы здорово отработали в обороне — ребята сыграли очень хорошо».

В первом матче английский клуб также победил 2:0. Соперник «красных» по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.