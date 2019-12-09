Юрген Клопп: «Холанн не единственный опасный игрок у «Зальцбурга»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил талант нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанна перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между командами. 19-летний норвежец является вторым бомбардиром Лиги чемпионов с восемью голами.

— Ему всего 19 лет, он исключительный, — цитирует A Bola Клоппа. — У него большой талант и светлое будущее. К сожалению, Холлан не единственный опасный игрок у соперника. Мы же должны доказать, что заслуживаем выхода в плей-офф. Завтрашняя игра станет самой важной, потому что других нет. У нас хорошее положение в группе, но далеко не блестящее.