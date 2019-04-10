Юрген Клопп: "Хендерсон - выдающийся футболист"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру полузащитника Джордана Хендерсона в матче с "Порту" (2:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Хендерсон - выдающийся футболист. Я очень рад, что он доказывает это на поле. Ему нравится играть на более выдвинутой позиции. Очень жаль, что мы не использовали его там последние три с половиной года, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Наби Кейта был сегодня очень, очень хорош. В последнем матче он играл лучше с каждой минутой, так получилось и сегодня.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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