Форвард "Ливерпуля" Роберту Фирмину не сможет сыграть в Ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп.

- Он не сможет сыграть в субботу, - цитирует Клоппа официальный сайт клуба. Насчет остального - посмотрим.

Фирмину из-за мышечного повреждения пропустил матч 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2). Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится 7 мая. Команде осталось провести один матч в чемпионате Англии - дома с "Вулверхэмптоном" 12 мая.

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