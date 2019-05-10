Юрген Клопп: "Финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал УЕФА за выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы, где сыграют "Челси" и "Арсенал". Его команда сыграет в финале Лиги чемпионов в Мадриде против "Тоттенхэма".

- Мадрид, возможно, это дорого. Я даже уверен, что это будет дорого. Но он, по крайней мере, не в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Не знаю, что употребляют на завтрак те, кто принимает такие решения, - сказал немец на пресс-конференции. - В прошлом году мы играли в Киеве, это прекрасный город. Но маловероятно, что команда из России или этой части света могла бы пробиться в финал. Теперь Мадриду нужно готовиться, возможно, к 200 тысячам английских болельщиков. Но они знали об этом. Пройди в финал "Аякс" - было бы больше голландцев. Но Баку - я не имею понятия, как туда добраться. У меня нет никакого представления об этом. Решения о месте проведения финалов должны быть более обоснованными и ответственными. Я не знаю, как они это делают. Возможно, нужно как-то устанавливать цены (на жилье - прим. "СЭ"). Слышал, что номер за сто фунтов теперь стоит 2700 фунтов, это безумие.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая, Лиги чемпионов - 1 июня.