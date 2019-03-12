Юрген Клопп: "Если мы проведем просто нормальный матч, то у нас не будет и шанса против "Баварии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы достаточно сильны, чтобы дать бой, и в подобной ситуации от нас можно ждать только этого, а ситуация сейчас хорошая. Я думаю лишь о том, как доставить "Баварии" проблемы, с которыми она в этом сезоне в играх с другими соперниками еще не сталкивалась, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Если мы будем на высоте, то сможем показать выдающуюся игру. Мы должны это сделать. Честно говоря, если мы проведем просто нормальный матч, то у нас не будет и шанса, и мы точно вылетим, но если мы настроимся и проведем достойный поединок, то у нас будут все шансы. Это-то мне и надо.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершится вничью - 0:0.

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