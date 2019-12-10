Юрген Клопп: «Если «Ливерпуль» выйдет из группы, то это тоже будет заслуженно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга» отметил, что чувствует напряжение. «Красные» с 10-ю очками лидируют в таблице, а австрийская команда идет третьей, имя на 3 балла меньше.

— «Зальцбург» мне очень понравился. Нам же нужно доказать, что мы заслуживаем участия в плей-офф, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Если хозяева выиграют, то они заслуженно выйдут в 1/8 финала. Если мы выйдем из группы, то это тоже будет заслуженно. Я не нервничаю, но напряжение, конечно, есть. Впрочем, это особое напряжение. Я участвовал во многих важных матчах, какие-то из них проиграл, но в последнее время дела идут получше.

На «Энфилде» мы начали очень здорово, но потом сами приоткрыли сопернику дверь. «Зальцбург» этим шансом воспользовался, но все вполне объяснимо. Это талантливая команда с прекрасным тренером в лице Джесси Марша. Завтрашний поединок для нас самый важный в сезоне.

Я думаю, что завтра мы покажем свой лучший футбол. «Зальцбург» был очень счастлив результатами две недели назад, поскольку матч против нас будет для австрийцев сродни финалу. Все все понимают, это решающий поединок, и мы к нему готовы. Хозяев устроит только победа. Однако у нас есть свои амбиции, и мы не намерены довольствоваться малым.

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