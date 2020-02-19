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Юрген Клопп: «Добро пожаловать на «Энфилд». Еще ничто не кончено»

01:38
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

— Это не должно было случиться, но это случилось, — цитирует BBC Клоппа. — Мы получили такую битву, как мы и ожидали, и такую атмосферу, как мы и ожидали. Мне понравилось много аспектов игры. В первом тайме было всего лишь 0:1, а во втором мы играли словно на своем стадионе.

Соперник защищался изо всех сил, их оборона была невероятной.

Добро пожаловать на «Энфилд». Еще ничто не кончено.

Атлетико — Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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