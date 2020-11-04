Юрген Клопп: «Без Фирмину мы бы вообще не попали в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, вытеснил ли новичок команды Диогу Жота форварда Роберту Фирмину из основного состава. На счету Жоты 7 голов в 10 матчах за мерсисайдцев, в том числе — хет-трик в ворота «Аталанты» (5:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Великолепные выступления моих футболистов никогда не доставляли мне головную боль, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Мы использовали Жоту в матче с «Аталантой» потому, что он в отличной форме и подходит под игру против защитников соперника. Иногда мир — плохое место, когда кто-то ярко проявляет себя, мы сразу же начинаем говорить о другом футболисте, который провел, не знаю, наверное, 500 матчей подряд. Без Фирмину мы бы вообще не были в Лиге чемпионов. Он будет играть, он — часть команды. Многие люди скажут, что благодаря игре Фирмину «Ливерпуль» — уникальная команда.