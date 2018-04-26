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26 апреля 2018, 05:59

Юпп Хайнкес: "Не помню, когда "Бавария" создавала столько моментов в полуфинале ЛЧ"

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Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заметил, что он не помнит других примеров, когда в полуфинале Лиги чемпионов его команда имела столько моментов и смогла забить всего раз. "Реал" добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

– Мы имели столько возможностей, это даже странно. Я не помню, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов у моей команды возникало столько опасных моментов, – цитирует BBC Хайнкеса. – Особенно, если речь идет о "Реале". Мы просто не смогли воспользоваться своими шансами и подарили сопернику два гола. 

Лига чемпионов. 1/2 финала
25 апр, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:2
Реал

 

Юпп Хайнкес
ФК Бавария
ФК Реал
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