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Юный болельщик «ПСЖ» отдать маму за футболку Месси

22:37
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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На матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Лейпциг» юный болельщик продемонстрировал плакат. Он просит форварда парижан Лионеля Месси подарить ему футболку.

«Лео, дай мне свою футболку, и я дам тебе мою маму», — написано на плакате. Фото опубликовал в том числе Twitter Goal.com.

34-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с текущего сезона. Он провел пять матчей за команду и забил один мяч.

По ходу первого тайма счет в матче равный — 1:1.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры