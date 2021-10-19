Юный болельщик «ПСЖ» отдать маму за футболку Месси

На матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Лейпциг» юный болельщик продемонстрировал плакат. Он просит форварда парижан Лионеля Месси подарить ему футболку.

А что бы выбрали вы на месте аргентинца? ? pic.twitter.com/Zbj6wS856W — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 19, 2021

«Лео, дай мне свою футболку, и я дам тебе мою маму», — написано на плакате. Фото опубликовал в том числе Twitter Goal.com.

34-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с текущего сезона. Он провел пять матчей за команду и забил один мяч.

По ходу первого тайма счет в матче равный — 1:1.