«Юнион» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Юниона» и «Ньюкасла» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Юниона»: Схерпен, Мак Аллистер, Берджесс, Лейсен, Халайли, Ван де Перре, Зорган, Ньянг, Аит Эль-Хадж, Дэвид, Родригес.

«Ньюкасл»: Поуп, Берн, Ботман, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Гимарайнс, Гордон, Вольтемаде, Эланга.

Матч пройдет на стадионе «Лотто Парке» в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 19.45 по московскому времени.