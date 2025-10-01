«Юнион» и «Ньюкасл» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 1 октября. Матч пройдет на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 19:45. Lotto Park (Брюссель)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Юнион» — «Ньюкасл» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре брюссельская команда обыграла «ПСВ» со счетом 3:1. Клуб из Ньюкасла-апон-Тайна стартовал в общем этапе с проигрыша «Барселоне» — 1:2.