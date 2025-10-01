«Ньюкасл» разгромил «Юнион» в Лиге чемпионов, Гордон оформил дубль с пенальти

«Ньюкасл» на выезде победил бельгиский «Юнион» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.

Дубль оформил нападающий «сорок» Энтони Гордон. 24-летний англичанин реализовал пенальти на 43-й и 64-й минутах. Еще по голу забили Ник Вольтемаде (17-я минута) и Харви Барнс (80-я).

«Ньюкасл» (3 очка) одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Юнион» (3) потерпел первое поражение.

В следующем туре «Ньюкасл» дома сыграет с «Бенфикой», а «Юнион» на своем поле встретится с «Интером». Оба матча пройдут 21 октября.