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«Юнион» — «Марсель»: стартовые составы команд

«Юнион» и «Марсель» объявили составы на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Юнион»: Схерпен, Халаили, Макаллистер, Берджесс, Лейсен, Ньянг, Зорган, Ван Де Перре, Схофс, Флоруч, Родригес.

Запасные: Чембаре, Барри, Расмуссен, Эль-Хадж, Смит, Дэвид, Жигер, Буфаль, Сайкс, Патрис.

«Марсель»: Рулли, Веа, Мурильо, Агерд, Эмерсон, Вермерен, Хейбьерг, О'Райли, Гринвуд, Обамеянг, Пайшан.

Запасные: Де Ланге, Ван Нек, Эган-Райли, Балерди, Гарсия, Гомеш, Кондогбья, Надир, Павар, Ваз, Бакола, Ммади.

Матч «Юнион» — «Марсель» пройдет во вторник, 9 декабря и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других встреч вечера.

«Юнион» занимает 25-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 6 очками, «Марсель» идет на 21-й строчке с 6 очками.

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 9&nbsp;декабря.«Интер» против «Ливерпуля», «Барселона» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
09 декабря 2025, 23:00. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
2:3
Марсель

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