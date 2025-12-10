«Марсель» на выезде обыграл «Юнион», Гринвуд оформил дубль

«Марсель» выиграл у «Юниона» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла на стадионе «Лотто-Парк» в Андерлехте.

На 5-й минуте нападающий бельгийской команды Анан Халаили открыл счет. Спустя 10 минут провансальцы отыгрались — забил Игор Пайшао. Перед перерывом форвард Мэйсон Гринвуд вывел гостей вперед. После перерыва англичанин оформил дубль и сделал счет 3:1. На 71-й минуте «Юнион» сократил отставание до минимума. Затем бельгийская команда забила еще два мяча, но оба были отменены ВАР из-за офсайда.

«Марсель» набрал 9 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Юнион» идет на 25-й строчке — 6 очков.