Юнес Намли: «Могли сыграть лучше и показать больше в матче с «Олимпиакосом»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после поражения от «Олимпиакоса»? в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:4) отметил, что команда могла сыграть лучше.

— Мы очень расстроены, — цитирует ТАСС Намли. — Могли сыграть лучше и показать больше, но сегодня у нас ничего не получилось. Да, отставание велико, но в ответной игре хочется выйти ради болельщиков и продемонстрировать, на что мы способны.

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