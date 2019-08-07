Юнес Намли: "Это Лига чемпионов, и тут всегда шансы 50 на 50"

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли считает, что у его команды и "Порту" равные шансы в противостоянии в Лиге чемпионов. Первая игра состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Да, чемпионат Португалии еще не начался, однако "Порту" могли проделать хорошую предсезонную работу, – цитируют "Известия" Намли. – Но знаете, когда звучит стартовый свисток, сразу обнуляется все то, что ему предшествовало. Это Лига чемпионов, и тут всегда шансы 50 на 50. Но мы играем дома, у нас отличная поддержка болельщиков и замечательный стадион. Мы должны выйти на поле и наслаждаться игрой.