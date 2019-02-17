Юмтити в заявке "Барселоны" на игру с "Лионом"

Официальный Твиттер "Барселоны" опубликовал заявку команды на предстоящий первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". Отметим, что в список игроков попал французский защитник Самюэль Юмтити, который долго отсутствовал из-за травмы.

Состав футболистов, которые полетели во Францию выглядит следующим образом:

Вратари – Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья;

защитники – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жорди Альба, Клеман Лангле, Самюэль Юмтити, Джейсон Мурильо, Сержи Роберто, Мусса Ваге, Хокин Эскьета;

полузащитники – Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Кевин-Принс Боатенг, Коутинью, ;

нападающие – Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком, Луис Суаре.