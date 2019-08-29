Юлиан Нагельсманн: «Зенит» показывает хороший результат в чемпионате России»
29 августа 2019, 23:59
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн оценил результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Немецкому клубу предстоит встретиться с «Зенитом», «Лионом» и «Бенфикой».
«Очень хорошая группа, — приводит слова тренера официальный сайт «Лейпцига». — Сильные соперники и отличные стадионы. Мы хотим прогрессировать в Лиге чемпионов, но соперники нам достались очень непростые. Придется приложить максимум усилий.
Я недавно смотрел матч «Бенфики». «Зенит» показывает хороший результат в чемпионате России. У «Лиона» очень и очень сильный подбор игроков. Я узнал это в прошлом году на личном опыте».
Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира