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Юлиан Нагельсманн: «Я — будущий тренер сборной Германии? Пишите, что хотите»

5 ноября 2019, 23:34
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0).

— Можем ли мы написать в репортаже, что сегодня в Санкт-Петербург приезжал будущий тренер сборной Германии?

— Я — друг свободной прессы. Вы можете писать, что хотите, я вам не запрещаю и не разрешаю. Пишите то, что хотите.

— Вы ждали в конце, что «Зенит» пойдет вперед?

— Понимали, что если «Зенит» начнет атаковать, то раскроется, мы получим пространство и сможем забить третий гол. Защитники были сконцентрированы, я особо ничего не боялся. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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