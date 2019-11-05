Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0).

— Можем ли мы написать в репортаже, что сегодня в Санкт-Петербург приезжал будущий тренер сборной Германии?

— Я — друг свободной прессы. Вы можете писать, что хотите, я вам не запрещаю и не разрешаю. Пишите то, что хотите.

— Вы ждали в конце, что «Зенит» пойдет вперед?

— Понимали, что если «Зенит» начнет атаковать, то раскроется, мы получим пространство и сможем забить третий гол. Защитники были сконцентрированы, я особо ничего не боялся. (Гоша Чернов)