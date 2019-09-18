Юлиан Нагельсманн: «В паре-тройке моментов «Лейпцигу» повезло больше, чем «Бенфике»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн остался доволен победой над «Бенфикой» (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, в некоторых эпизодах «Лейпцигу» повезло.

— «Бенфика» хорошо играла, особенно в первом тайме, — цитирует A Bola Нагельсманна. — В двух или трех случаях нам просто больше повезло. Мы рады, что в итоге набрали три очка, но увидели, что есть над чем работать. У нас будет плотная борьба в группе. Нельзя сказать, что мы были фаворитами в этой игре. Счет мог быть и 3:3, и 2:2. Во втором тайме чуть больше игру контролировали, забили дважды, а могли и еще.