Юлиан Нагельсманн: «С Неймаром и Мбаппе в составе «ПСЖ» был бы значительно сильнее»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» сказал, что потеря Неймара и Кильяна Мбаппе значительно ослабила соперников.

«Две игры с «ПСЖ» я могу сравнить с двухматчевым противостоянием в плей-офф, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Нам просто нужно взять в этих поединках больше очков, чем наш соперник. Так что четыре очка будут очень хорошим результатом.

В Лиге чемпионов не так просто исправиться за плохие результаты, как в чемпионате страны, где играется 34 тура. Мы действительно под серьезным давлением. Но давление — это привилегия. Это означает, что на кону стоит что-то серьезное. Если бы было не так, то было бы слишком скучно.

Мбаппе и Неймар не смогут выйти на поле, и для нас это не самые плохие новости. Это выдающиеся футболисты, и с ними в составе «ПСЖ» был бы значительно сильнее. Но тут я должен сказать, что и мы были бы сильнее, если бы могли рассчитывать на всех своих игроков».

Матч «Лейпциг» — «ПСЖ» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.