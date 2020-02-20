Юлиан Нагельсманн: «Обещаю, что во втором матче «Лейпциг» будет играть точно так же»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после победы над «Тоттенхэмом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) пообещал, что в ответной встрече его команда сыграет аналогичным образом.

— Это отличный стадион. Первые десять минут были очень шумными, очень громкими, — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна. — В конце концов, было очень приятно участвовать в этой игре. И я рад, что мы победили.

Всегда важно не пропускать голы. Мы всегда стараемся сразу атаковать соперников и отбирать мяч высоко на чужой половине. Во втором тайме мы попытались немного больше контратаковать. Это нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже.

Я обещаю, что во втором матче мы будем делать точно так же. Лаймер не мог работать левой рукой, у него болит плечо, но посмотрим, как он будет чувствовать себя в выходные. Будем надеяться на лучшее.