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Юлиан Нагельсманн: «Не ожидал, что «Зенит» играет так сильно на контратаках»

22:45
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после победы над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос, чем удивил его соперник.

— Мы знали, что «Зенит» часто играет длинными мячами. Но я не ожидал, что «Зенит» играет так сильно на контратаках. Он часто действует с позиции силы, и такая игра соперника нас будет ожидать в гостях. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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