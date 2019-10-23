Юлиан Нагельсманн: «Не ожидал, что «Зенит» играет так сильно на контратаках»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн после победы над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос, чем удивил его соперник.

— Мы знали, что «Зенит» часто играет длинными мячами. Но я не ожидал, что «Зенит» играет так сильно на контратаках. Он часто действует с позиции силы, и такая игра соперника нас будет ожидать в гостях. (Гоша Чернов)

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РБ Лейпциг — Зенит