Юлиан Нагельсманн: «Мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— «Лейпциг» в двух последних матчах победил со счетом 6:1 и 8:0. Как вы смотрите на это?

— Я смотрю на это с напряжением. В предыдущих играх у нас не все получалось. Были мелочи. Мы об этих мелочах говорили. Нельзя каждый матч выигрывать, забивая по 6-8 мячей. 1:0 тоже достаточно.

— Во втором тайме первого матча «Зенит» перестроился на схему с тремя центральными защитниками и стал играть лучше. Не ждете ли вы той же схемы завтра с первых минут? И на какие матчи вы ориентировались, готовясь к «Зениту» — на матчи Лиги чемпионов или премьер-лиги?

— И на те, и на другие. Мы все матчи анализировали, я могу сказать, что мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА. В той игре выиграть могли обе команды — как «Зенит», так и ЦСКА. Мы учитываем все предыдущие встречи. Нам важно, чтобы ребята поняли, чего ожидать от соперника. Это повысит вероятность победы.

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