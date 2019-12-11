Юлиан Нагельсманн: «Мы могли забить «Лиону» три-четыре мяча»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Лионом» (2:2) в матче Лиги чемпионов. После первого тайма его команда вела со счетом 2:0.

— Мы рады, что финишировали первыми в группе. Это была наша главная цель, — цитирует AFP Нагельсманна. — В первом тайме создали ряд голевых моментов. Во второй половине было сложнее. Я не очень доволен вторым таймом, потому что тактически сыграли не так, как мне хотелось. Но наша команда еще строится, мы двигаемся вперед. «Лион» в первом тайме играл неуверенно, мы могли забить три-четыре мяча. Во втором тайме все перевернулось.