Юлиан Нагельсманн: «Лейпциг» не планирует против «Зенита» играть на контратаках»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Нам удавалось забивать достаточно быстро, выходить вперед, — сказал Нагельсманн в эфире телеканала «Матч ТВ» Очень хорошо умеем переходить в контратаки, но мы часто пропускали первыми, соперники использовали эту слабость. На самом деле, футболисты учатся работать с новой философией, стали переносить ее гораздо лучше на поле.

— Была ли мысль предоставить больше пространства сопернику, чтобы играть на контратаках?

— Конечно, хотим использовать переходные фазы — это ДНК нашей команды. Но переходные фаза можно создавать и высоко обороняясь. Не собираемся постоянно прессинговать, будем отходить назад, не планируем играть на контратаках.

— Есть ли проблема, связанная с нехваткой центральных защитников?

— Это вовсе не проблема. Клостерманн хорошо сыграл на позиции центрального защитника. Мы можем перестроится на схему в три центральных защитника, по-прежнему очень разнообразны и вариативны.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр