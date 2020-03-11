Юлиан Нагельсманн: «Лейпциг» был лучше «Тоттенхэма»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн? после победы над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда была лучше соперника.

— Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии.

Считаю, что мы лучше сыграли в Лондоне. Там мы лучше контролировали мяч, когда им владели. Мы испытывали проблемы в первые пять минут и в первые пять-десять минут после перерыва, но я доволен, ведь у нас молодая команда. У нас не все складывается идеально, но в этих двух важнейших матчах мы отлично справились.

Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле и важно, чтобы мы продолжать играть так в следующем раунде. Мы не слишком сильно приспосабливались к «Тоттенхэму». Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей великолепно.

Мы не думаем о будущем сопернике. Мы просто рады выходу в следующий раунд, а там кто достанется, тот достанется. Кто бы не достался, мы постараемся победить. У нас конкурентоспособная команда, которая хочет двигаться дальше. Посмотрим, что у нас получится.